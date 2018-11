Fratelli d’Italia si prepara al 2019

Fratelli d’Italia mette radici a Samarate, in vista del 2019. Non è ancora la sede fisica («l’apriremo a fine mese») ma i vertici locali, per dimostrare la volontà di essere nella partita, hanno iniziato con un incontro con i big del partito, costituzione ufficiale del Circolo.

La serata, in assenza di uno spazio proprio, è stata ospitata a Villa Montevecchio. Protagonisti della serata: l’immancabile Ignazio La Russa, l’onorevole Paola Frassinetti, il coordinatore del Gallaratese Giuseppe De Bernardi Martignoni, il referente locale Enrico Ossola.

Non sfugge che il ritorno in forze di FdI arriva appunto alla vigilia del 2019, delle elezioni amministrative anticipate. Giuseppe De Bernardi Martignoni parla di «una lista di Fratelli d’Italia» e aggiunge: «siamo pronti anche ad accogliere altre persone della società civile che vogliano impegnarsi con noi». Rispetto al 2015 il quadro è un po’ mutato: allora a Samarate c’era una lista – quella dei “ferrazziani”, Alleanza per Samarate – che fin dal nome richiamava l’eredità di Alleanza Nazionale. Ma adesso Alleanza per Samarate è confluita in “Uniti per Samarate”, un nuovo contenitore che sarà proposto insieme alla civica Progetto Comune. Insieme ai buoni risultati del partito a livello nazionale, è un po’ anche questo che ha spinto FdI: la possibilità di presidiare l’area della “destra nazionale”.

Lo scenario rimane comunque quello di un’alleanza con la Lega e con il successore di Leonardo Tarantino (chiunque egli sia: nel dibattito interno c’è un po’ di stasi, in queste settimane). Modello: quello dell’ente Provincia di Varese, riconquistato nelle elezioni di secondo livello grazie al centrodestra unito, a cui – va detto – si è accodata anche la componente civica “valligiana” di Marco Magrini. Replicabile a Samarate? Per ora si parte dai partiti: alla presentazione di FdI c’erano Luca Macchi di Forza Italia, Enrico Puricelli della Lega. Per le componenti civiche ci sarebbe appunto Uniti per Samarate, nella grosse koalition samaratese.