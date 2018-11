Il furto “in diretta” dei vestiti usati

Disperati, o furbi selezionatori di indumenti da rivendere, i due personaggi del video inviato alla redazione di Varesenews sono in una parola di certo complici.



Complici di una follia che può in primo luogo costare la vita: entrare negli ingranaggi dei cassonetti per i vestiti usati, nonostante la sicurezza dimostrata dalle immagini, può essere fatale e non è la prima volta che qualcuno perde la vita per asfissia.

Quindi è un comportamento che non già la legge, ma il buon senso, dovrebbe vietare.



Poi c’è la questione del furto. Anzi, del “furto aggravato” come dice una recente sentenza della Corte di Cassazione – la n. 14960/18 del 4.04.2018 – poiché «l’appropriazione degli abiti trafugati dal cassonetto», è «furto aggravato» poiché riguarda «cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità».

Siamo a Varese, in via Manin, una zona semi centrale e residenziale dove ci sono lo stadio e il palazzetto. Un quartiere scolastico, inoltre, dove si trovano le scuole Vidoletti e il liceo Ferraris.

Alle 14 di venerdì scorso alcuni studenti universitari che si erano dati appuntamento sotto i portici hanno notato qualcosa di strano dall’altra parte della strada e infatti ecco un uomo che butta dei vestiti nel cassonetto ma subito dopo sembra raccoglierne altri e invece “pesca” dall’interno, con lo sportello, una ragazza minuta: è sdraiata sul pianale dove di solito si appoggiano i vestiti, viene estratta, poi esce e se ne va.

Un fatto, lo ripetiamo, da non ripetersi, che oltre ad essere un reato è anche una pratica pericolosissima.