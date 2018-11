Infortuni davanti alla scuola: il Comune “alza” i para-pedoni

Addio piccoli infortuni all’uscita da scuola: negli ultimi giorni sono spariti i panettoni di cemento grigio che, davanti alla scuola Gianni Rodari di via Toti, finivano per far cadere e ferire mamme e papà.

La risoluzione del problema è arrivata con la segnalazione dell’ex assessore Maria Elena Pellicciotta mamma di una bimba che frequenta l’istituto.

In sostanza i panettoni di cemento messi lungo la via pedonale finivano, nei momenti di ressa come l’uscita dei bimbi da scuola, per diventare un “inciampo” per le mamme che in diverse circostanze sono cadute riportando ferite e contusioni.

Negli ultimi giorni però il Comune li ha sostituiti con archeggi parapedoni in metallo decisamente più alti che hanno risolto definitivamente il problema. Un grazie all’Amministrazione e ovviamente all’ex assessore è arrivato dal comitato genitori dell’istituto.