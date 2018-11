iostoconluca, sui social la solidarietà al fondatore di Eolo

La vicenda che ha coinvolto Eolo, con l’indagine della Guardia di Finanza di Busto Arsizio e le accuse all’azienda con sede a Busto Arsizio, ha colpito la comunità vicina al fondatore, presidente e amministratore delegato dell’Internet service provider, Luca Spada, posto agli arresti domiciliari dalla mattinata di martedì 27 novembre.

#iostoconluca è l’hashtag scelto dagli amici di Luca Spada per manifestargli la vicinanza in un momento difficile e complesso della sua carriera, ma soprattutto della sua vita. Il tam tam è partito su Facebook, veicolato inizialmente dai compagni di corsa del numero uno di Eolo (uno dei primissimi è stato Marco Frigo, anima del Piede d’Oro, nella foto), appassionato di podismo e sponsor di numerose iniziative sportive nel Varesotto, ma anche in tutta Italia: subito si sono aggregati imprenditori, conoscenti e amici, increduli di fronte alle accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Innumerevoli sono anche gli attestati di solidarietà arrivati in forme diverse alla famiglia di Spada.

L’azienda ha diramato una nota nella quale manifesta fiducia nelle autorità competenti e nei manager dell’azienda: da Eolo fanno sapere di essersi occupati della vicenda al centro delle accuse già due anni fa. In moltissimi sono pronti a mettere la mano sul fuoco per quanto riguarda la correttezza e la moralità di Luca Spada, imprenditore e innovatore apprezzato, vincitore di numerosi premi negli anni e creatore di un’azienda da tutti ritenuta sana, cresciuta in modo esponenziale in vent’anni di vita, dove lavorano centinaia di persone. La giustizia farà il suo corso, le indagini stabiliranno se e in che misura qualcuno ha sbagliato, ma #iostoconluca è un segnale forte che arriva dal territorio, un modo per stare vicino ad un uomo e ad un imprenditore che in molti considerano un esempio virtuoso nel panorama dell’economia italiana.