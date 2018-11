La città è pronta ad illuminarsi per il Natale

Il via ufficiale lo darà il sindaco con l’accensione delle luminarie sabato 24 novembre, in via Milano alle 17,30, un po’ in anticipo rispetto al solito, ma le luci del Natale stanno già prendendo la scena delle vie del centro e di alcune zone dei quartieri. Un Natale un po’ più costoso, attorno ai 100 mila euro, ma con l’obiettivo di creare un’atmosfera positiva per i cittadini e per i commercianti che in questo periodo dell’anno riescono a fare un terzo degli scontrini dell’anno tra regali, feste, cenoni. L’impresa che si è aggiudicata la posa delle luminarie e le proiezioni sulle chiese di San Giovanni e Santa Maria, infatti, è la stessa che ha illuminato il Natale di Como negli ultimi anni, riscuotendo diversi apprezzamenti.

Oltre alle luci, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere una serie di eventi in attesa del Natale, che contano, oltre che sulla sperimentata collaborazione del Distretto Urbano del Commercio, del Comitato Commercianti Centro Cittadino, di Ascom e di Agesp Attività Strumentali, anche sull’impegno e sui contributi di tutte le realtà attive del territorio che hanno voluto partecipare da protagoniste nello spirito di collaborazione che caratterizza la “rete”. Non manca il sostegno degli sponsor privati come Paglini Renault e Banca Mediolanum.

Natale è luce

Anche quest’anno le vie del centro cittadino e dei quartieri si illuminano a festa.

Sabato 24 novembre è in programma la spettacolare accensione di tutte le luminarie e dell’Albero delle luci in via Milano, alle ore 17:30, con la partecipazione della Banda dei Babbi Natale della Nuova Busto Musica. I primi 100 bambini riceveranno in omaggio un cappellino di Babbo Natale e non mancherà il vin brulè. All’accensione farà tappa anche il trenino che durante la giornata porterà i bambini alla scoperta delle bellezze della Città, un’iniziativa della Settimana dell’Infanzia e dell’Adolescenza. In più, grande novità per questo Natale 2018, le proiezioni di immagini a tema sulle facciate della basilica di San Giovanni e del santuario di Santa Maria. Per residenti e commercianti di Madonna Regina, vessati dal lungo cantiere della via per Lonate, quest’anno il regalo di Natale è già arrivato con le luminarie che sono state pagate dal Comune.

Arriva la neve in città

Dal 24 al 25 novembre il centro di Busto Arsizio si tinge di bianco con una pista da sci in neveplast allestita dalla Snow School Camparient. I maestri di sci e di snowboard della scuola, con tutta l’attrezzatura necessaria, saranno gratuitamente a disposizione dei più piccoli per tutta la giornata. Inoltre verrà allestito anche un villaggio della neve con animazione e gadget per tutti. Orari: dalle 10 alle 19 sabato e dalle 10 alle 17 domenica.

Pista di pattinaggio

Torna, dal 24 novembre (condizioni meteo permettendo), in piazza San Giovanni la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, un classico del Natale a Busto che accoglierà grandi e piccini.

Disegna il tuo Natale

Un’iniziativa tutta per i bimbi, organizzata dal Comitato Commercianti Centro Cittadino, che invita i più piccoli a disegnare una pallina a scuola per poi portarla nella casetta di Babbo Natale, in Piazza San Giovanni, dove si possono anche trovare tutti gadget marcati #ilbellodivivereabusto. Tutte le palline verranno poi distribuite nei punti vendita del centro Città per abbellire le vetrine dei negozi. I bimbi che troveranno la loro pallina nei negozi del centro riceveranno un regalo.

Natale in musica

Non è Natale senza musica: le iniziative musicali saranno come sempre numerose e di grande qualità, il programma completo si trova nel volantino allegato.

Si segnala in particolare il tradizionale Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio (13 dicembre – basilica san Giovanni, ore 21.00) con il coro e orchestra Sinfonica Amadeus diretta dal Maestro Marco Raimondi. La distribuzione dei biglietti di ingresso (gratuiti) prenderà il via il 29 novembre alle 8.30 nella sala riunioni del palazzo municipale (via Fratelli d’Italia 12).

Il 29 novembre saranno distribuiti anche i biglietti per il Concerto di Capodanno, a cura dell’orchestra Microkosmos diretta dal maestro Fabio Gallazzi, in calendario il 1 gennaio alle 12.00 al Teatro Sociale. Per entrambi i concerti non sono previsti posti numerati.

La tradizione

Grazie alle associazioni che compongono il tavolo Identità, coordinato dall’assessorato alla Cultura, non manca nel programma una mostra dedicata alle tradizioni natalizie cittadine, Ul dì Natal, che sarà inaugurata l’8 dicembre alle 17.00 a palazzo Cicogna. L’assessore Manuela Maffioli ha descritto la mostra come «la ricostruzione di una casa della tradizione bustocca, addobbata per Natale», una sorta di viaggio nel tempo in una abitazione comune tra tavole imbandite e oggetti natalizi di ogni sorta.

I Presepi

Oltre ai tradizionali e sempre apprezzati presepi di piazza santa Maria (a cura dell’Associazione Amici di Alessandro Colombo che ha raccolto il testimone da Quelli del ‘37) e di piazza san Giovanni (Gruppo Alpini), anche quest’anno sono in calendario ben due “presepi viventi”. Il primo vedrà protagonisti i bambini della scuola primaria Chicca Gallazzi giovedì 20 dicembre alle 17.30 in piazza Santa Maria. Il secondo, a cura del Club Boschessa e delle parrocchie S. Croce e S. Edoardo, vedrà la messa in scena, il 5 e 6 gennaio, della tradizionale sfilata scenografica con la partecipazione di 180 personaggi in costume d’epoca.

Il programma completo del Natale di Busto Arsizio