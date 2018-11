Si accende il Natale di Busto Arsizio

Inizia il conto alla doversi per Natale a Busto Arsizio. Ad esattamente un mese dal 25 dicembre la città ha infatti dato il via alle iniziative per il Natale.

Alle 17.30 in tutta la città si sono accese le luminarie: alberi, installazioni, decorazioni lungo le strade. Una pioggia di luce e colori accompagnerà così tutto il periodo, sia in centro che in tutti i quartieri. Iniziative per le quali il comune ha messo sul piatto 100.000 euro, sia di risorse proprie che di sponsor.

Il calendario di attività è molto ricco e questo weekend si è partiti all’insegna di neve e ghiaccio. In piazza Santa Maria una pista in neveplast allestita dalla Snow School Camparient ha permesso ai più piccoli di provare a mettere scarponi e sci mentre in Piazza San Giovanni inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio che accompagnerà grandi e piccini per tutto il periodo delle feste.