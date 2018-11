La Uyba sbarca in Europa: il Dresdner va preso con le molle

La UYBA Volley torna a frequentare i palcoscenici della grande pallavolo internazionale: mercoledì 28 novembre, al Palayamamay si accendono infatti le luci sui sedicesimi di finale di CEV Cup 2019 (apertura casse e cancelli ore 19, inizio partita ore 20:30), che vedranno la Yamamay E-Work scendere in campo contro le tedesche del Dresdner SC.

Le biancorosse (che in coppa ritrovano lo sponsor dell’intimo, quello più legato alla storia della società) iniziano così la loro avventura in Europa, con l’obiettivo di raggiungere la finale e provare a vincere l’ambito trofeo. Una coppa che la società ha già sollevato nel 2010 (a Baku con la Stella Rossa) e nel 2012 (doppio confronto con il Galatasaray) e perso per un soffio nel 2017, quando le farfalle furono sconfitte in finale dalla Dinamo Kazan.

Il Dresdner è società storica della Bundesliga tedesca, nel giro delle competizioni europee dal 1999, con diverse partecipazioni alla Champions e alla quinta presenza in CEV Cup, esattamente come la UYBA. Le due società si sono già sfidate in passato: era il 2014/15 e le Farfalle si imposero per 3-0 in entrambi i confronti diretti (QUI la fotogallery del match di viale Gabardi).

Nel campionato tedesco in corso la squadra allenata da Muller è partita bene con 4 vittorie su 4 incontri e dovrebbe presentarsi al Palayamamay con il sestetto composto dalla palleggiatrice Von Romen, in diagonale con Stigrot, in banda l’esperta e valida Segura in coppia con Radosova, al centro Mrdak e Weitzel; libero Petter. Busto però ha fatto meglio, nel senso che è a sua volta a punteggio pieno ma con una partita in più: sei su sei.

Marco Mencarelli è consapevole che l’impegno europeo non è da sottovalutare ma è certo che le sue ragazze sapranno mostrare una buona qualità di gioco, aiutate anche dai tifosi: «Siamo all’esordio in questa nuova avventura europea che affrontiamo con ambizione, anche se sappiamo che in campo internazionale ogni errore si può pagare salato. Il primo match è contro una squadra abituata alla CEV e non possiamo che affrontarla con rispetto, sicuri però che con le nostre qualità potremo giocarcela. Stiamo studiando a video le nostre avversarie: hanno una coppia di centrali altissime che rappresentano sicuramente un ostacolo, oltre che un’attaccante di talento come la spagnola Segura. Importante fare subito risultato al Palayamamay, perché il ritorno in Germania sarà sicuramente più complicato».