L’arte del pasticcere nelle mani dei bambini

Mani in pasta per smescolare con cura gli ingredienti e realizzare tante piccole golosità come tartufi di cioccolato e cakes pops alla base di una sperimentazione con le mani, la fantasia e i colori!

Il laboratorio “L’arte del pasticcere – Giochi dolci per bambini“, si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 9 novembre, ore 16,30, negli spazi della libreria Potere ai Bambini di via Robbioni 39: sotto la guida di Chiara, Chef pasticcera (e a volte anche un po’ pasticciona), i bambini realizzeranno tante dolci leccornie. Perché l’arte della dolcezza si insegna fin da piccoli!

Per bambini dai 4 anni in su.

Il laboratorio ha un costo di 15 euro a bambino (tutti i materiali sono inclusi).

Per info e iscrizioni: info@potereaibambini.it oppure 0332 1692199