Le terme dell’Emilia Romagna in mostra: “Qui curiamo la salute, non solo la malattia”

24 centri termali sparsi in tutta la regione. L’Emilia Romagna è una grande regione termale che tra salute e benessere ormai richiama migliaia di visitatori ogni anno. Ed è anche per far conoscere sempre più i segreti di questa regione che giovedì 22 novembre i principali centri termali si sono presentati ad associazioni ed operatori del settore nella cornice del Palace Hotel di Varese.

«Nel 2017 abbiamo avuto 280.000 ospiti dei quali 170.000 per cure termali dedicate» spiega Lino Gilioli, il presidente del consorzio delle terme dell’Emilia Romagna. Numeri elevati dati sia «da una presenza diffusa in tutto il territorio» ma anche dal fatto che «oggi le terme sono in grado di offrire tanto altro: l’acqua è e rimane un patrimonio fondamentale, quello da cui partiamo, ma con il tempo l’offerta si è andata ulteriormente arricchendosi di vere e proprie esperienze».

Un fatto che porta il presidente del circuito termale a ritenere che «le terme curano la salute a tutto tondo, non solo le malattie; sono uno straordinario strumento per rimanere in salute». E il benessere porta anche ricchezza nel territorio.«I centri termali hanno un fatturato di 80 milioni di euro ma l’indotto arriva a toccare quota 630 milioni» continua Giglioni a cui si aggiungono i lavoratori: 2.500 addetti diretti con un indotto di 12.600 persone.

E il varesotto è un territorio che conosce molto bene quelle terme e da cui arrivano numeri sempre crescenti. Proprio per questo in mostra erano ben 17 dei 24 centri termali della regione. Tutte le informazioni su come scegliere il centro termale migliore sono disponibili sul sito del consorzio, raggiungibile da questo link.