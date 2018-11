“Per l’ospedale di Saronno i soldi stanziati non bastano”

“La Regione faccia chiarezza sui fondi destinati all’ospedale di Saronno”. A chiederlo è il consigliere regionale Samuele Astuti (Pd) che spiega: “nell’aprile scorso la Regione ha destinato 2milioni e 400 mila euro all’ospedale di Saronno per l’ammodernamento tecnologico della struttura di radiologia. Una buona notizia, che però non basta a risolvere il problema più grave, quello della ristrutturazione delle sale operatorie che comporta l’allungarsi delle liste d’attesa e dei tempi di pre ricovero. Chiedo alla Regione di intervenire da subito per il rilancio di un ospedale che deve tornare a essere riferimento per i cittadini del territorio come era fino a pochi anni fa”.