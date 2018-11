“L’ospite d’inverno” porta Verdi a Samarate

“L’ospite d’inverno” è il concerto evento dell’anno a Samarate.

La Corale Giuseppe Verdi ospita cantanti famosi e un’orchestra prestigiosa per offrire alla città di Samarate un appuntamento unico, per infondere in chi ascolta, la grande emozione che si prova davanti alla bellezza di brani immortali eseguiti dal vivo.

Con il Patrocinio del Comune di Samarate e nell’ambito di Samarate Classica, pensata dal maestro Marcello Pennuto e sostenuta dalla corale, si organizzano appuntamenti culturali con concerti di pianisti e giovani orchestrali dal talento già ben definito e questo concerto ne è l’espressione più alta.

L’ospite “fisso” è sempre l’Orchestra Filarmonica Europea. Il talento di questi giovani maestri preparati dal Maestro Pennuto e diretti per l’occasione da Luca Biasio, accompagna e sostiene la Corale e gli “ospiti speciali” che quest’anno sono la famosa soprano Maria Tomassi e il baritono viennese Martino Hammerle Bortolotti.

La fama delle loro interpretazioni liriche di personaggi Verdiani li precede per la perfezione, la passione e la bellezza di esecuzione.

Il 25 novembre nella Chiesa Parrocchiale di Samarate, alle ore 15,30 andrà in scena Verdi, con brani tratti dal Nabucco e dai vespri Siciliani.

Questo il programma:

da Nabucco: Cavatina di Zaccaria, Coro “Lo vedeste” ( 1° atto), coro “Dell’Assiria sei la regina” (3° atto)

da Vespri siciliani due grandi arie: “O tu Palermo” e la celeberrima “Merce’ dilette amiche preceduta dal coro “Si celebri alfine tra canti tra fior” (V° atto).

Da Ernani il coro “Si ridesti il leon di Castiglia”

da Forza del destino Sinfonia

“Madre pietosa vergine”

Al termine un brano dedicato alla memoria del compianto Sergio Zampetti, celebre flautista, amico e sostenitore della Corale G. Verdi, prematuramente scomparso qualche anno fa: verrà eseguita “Alba d’estate ” di Gianfranco Messina che è anche un violinista membro dell’Orchestra Filarmonica Europea.

Sarà un pomeriggio di ottima musica e grande passione per la lirica e il bel canto.

Arrivederci a domenica 25 novembre, non mancate.