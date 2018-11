Luca Mercalli a Ville Ponti per il progetto “Upkeep The Alps”

“Le reti escursionistiche: opportunità e strumenti di cambiamento culturale e professionale”, è questo il titolo dell’incontro in programma per mercoledì 14 novembre al Centro Congressi Ville Ponti e che vedrà la presentazione del progetto Interreg “Upkeep The Alps” .

La giornata di incontro avrà inizio alle 10 e 30 e vedrà l’intervento di Martina Cambiaghi, Assessore Sport e Giovani Regione Lombardia, Luca Mercalli Climatologo e divulgatore scientifico, Annibale Salsa Esperto di cultura alpina e past president CAI e Enzo Galbiati dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Svizzera.

Il programma continua con una tavola rotonda (moderatore Luca Mercalli) con Alessandro Fede Pellone – Presidente ERSAF, Cassiano Luminati – Direttore Polo Poschiavo, Renato Aggio – Presidente CAI Lombardia, Giuseppe Barra – Presidente Parco Campo dei Fiori e Luca Vaghi – Dirigente Regione Lombardia Direzione Sport e Giovani. Iscrizione obbligatoria, per informazioni: 02/67651917.