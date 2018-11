In manette giovane spacciatore di cocaina

Ieri sera, a San Vittore Olona i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno tratto in arresto un 22enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti. (immagine di repertorio)

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato un’autovettura con il giovane a bordo, sembrato agli operanti particolarmente sospetto e preoccupato.

Da lì la decisione dei Carabinieri di sottoporlo a perquisizione. L’esecuzione dell’approfondito atto di polizia giudiziaria ha consentito di trovarlo in possesso di 6 involucri di cocaina per circa 10 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito altresì di rinvenire e sequestrare altri 80 grammi circa sempre di cocaina, una dose di hashish, 500 euro circa, forse provento dell’attività di spaccio, nonché tutto l’occorrente per confezionare lo stupefacente.

Il soggetto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso, stamattina, è stato condotto davanti il Tribunale di Busto Arsizio per il rito direttissimo.