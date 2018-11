Marco Minniti si candida alla segreteria del Pd. Il tanto atteso annuncio dell’ex-ministro dell’Interno del governo Gentiloni è arrivato: «Non sarò il candidato renziano» – si è subito affrettato a dichiarare.

«Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di dover restituire qualcosa».

Nel discorso che ha annunciato la sua candidatura Minniti ha toccato il punto più importante della sua visione di Pd: «Il punto cruciale è che di fronte alle persone che avevano paura abbiamo avuto un atteggiamento aristocratico, abbiamo dato l’impressione di biasimo nei loro confronti perchè strumentalizzati dal nostro avversario. Peccato che ad avere paura erano i più deboli e i più poveri e qui c’è un problema perchè se non diamo risposte a queste persone e non le educhiamo, poi non lamentiamoci se guardano altrove».

I candidati alle primarie di gennaio sono: Nicola Zingaretti, Marco Minniti, Matteo Richetti, Francesco Boccia, Cesare Damiano e Dario Corallo.

L’ex-ministro è stato a Varese qualche giorno fa per presentare il suo libro, intervistato da Lorenzo Cremonesi e Thomas Miglierina.