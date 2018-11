Monterosa Ski, la stagione è iniziata

Sono tantissimi coloro che hanno di sfruttare le incredibili condizioni di innevamento del Monterosa durante i due weekend passati del 17-18 e 24-25 novembre. Un afflusso certamente dettato dall’entusiasmo che ha pervaso appassionati, affezionati, ma anche gli stessi operatori del settore.

Galleria fotografica Monterosa Ski, la stagione invernale al via 4 di 6

Rispetto agli ultimi anni infatti, caratterizzati dall’iniziale assenza di innevamento naturale, quest’anno sono fino a 4 i metri di neve che si sono accumulati in quota, ai 2.980 metri del Passo dei Salati, a cavallo tra Piemonte e Valle d’Aosta.

E così le piste di Alagna Valsesia e di Gressoney, da Punta Indren a Pianalunga, al Gabiet, sono state rapidamente trasformate nel paradiso degli sciatori, grazie come sempre all’ottimo lavoro svolto dai tecnici che hanno lavorato la neve per garantire piste perfettamente battute.

È da oggi, venerdì 30 novembre però che le piste e gli impianti saranno aperti tutti i giorni, e con un’offerta ancora più ampia!

Saranno infatti aperte anche le piste Mullero ed il Baby Pianalunga ad Alagna, mentre nel versante valdostano si aggiungerà la pista Castore.

Aperture che garantiranno un ottimo servizio anche ai principianti che decideranno di armarsi di sci o tavola ed iniziare a muovere i primi passi in uno dei contesti più suggestivi dell’intero arco alpino. Dal 1° dicembre, nell’area di Gressoney entrerà in attività anche la zona Bettaforca, con la funivia Stafal-Sant’Anna e la seggiovia Sant’Anna, garantendo fantastiche sciate fino a Stafal.

I fuori pista di Monterosa Freeride Paradise? Pura adrenalina! Grazie all’impianto che porta a Punta Indren, a 3.275 metri, ai piedi del ghiacciaio, gli amanti della neve immacolata potranno tuffarsi, sempre provvisti di ARTVA, pala e sonda, nei molteplici percorsi a disposizione ai piedi del Massiccio.

Per sciare sui pendii della new entry Monterosa Ski, l’Alpe di Mera, dovremo ancora attendere l’apertura programmata, compatibilmente con le condizioni dell’innevamento, per il prossimo 7 dicembre.

E per gli amanti della montagna che non vogliono sciare? Se la parte alta, dai 2.000 metri di quota circa, è tutta da sciare, le temperature miti garantiscono invece di poter fruire nei pressi del paese di diversi percorsi pedonali non innevati. Cosa ne dite quindi di partire da Alagna ed avventurarvi lungo il sentiero di Shennine? Costeggia il fiume Sesia sulla sponda destra, attraverso boschi silenziosi e magici, sino al paese di Riva Valdobbia.

E le frazioni di Alagna? Sono sconosciute ai più, ma costituiscono la vera bellezza del paese! Ognuna offre una vista diversa sulla Valsesia e sul Monte Rosa e trasporta chi le visita nell’atmosfera che solo l’eredità culturale Walser e le sue case vicine dall’architettura unica sanno creare. A completare il disegno di un perfetto weekend in montagna ci sono i sapori e gli aromi della cucina tipica. Lasciatevi guidare da una delle passeggiate disponibili oppure da una tranquilla camminata nel centro, dove gli addobbi natalizi vengono installati proprio in questi giorni. Saranno i profumi dei ristoranti a catturarvi!

Vai al sito con tutte le info