“Omegna sott’acqua…chi ha lasciato il rubinetto aperto?”

«Omegna è sott’acqua, è esondato il Lago d’Orta. Ecco la causa». È così che si apre un video che sta circolando molto in queste ore, un breve filmato ironico in cui si mostra una fontanella aperta che scarica direttamente nelle acque del lago.

«Voglio sapere chi è stato a lasciare aperto il rubinetto, ha fatto un danno enorme» dice l’autore del video, mostrando il lungolago della cittadina piemontese invaso dalle acque.

Però attenzione: il video in questione non c’entra nulla con l’ondata di maltempo di questi giorni. Si riferisce infatti ad un’alluvione che ha colpito il Lago d’Orta nell’autunno del 2014. In questi giorni, fortunatamente, il livello idrometrico del bacino non ha mai superato il livello di guardia.