“Pienone” di domande per la prima sera di “Varese cambia luce”

Una serata dedicata alla trasparenza e alle risposte ai cittadini.

Così è stato l’incontro di ieri 20 novembre in salone Estense: dove i cittadini interessati ad avere maggiori spiegazioni sull’epocale cambio dei lampioni, che l’amministrazione comunale ha denominato “VareseCambiaLuce” hanno potuto porre le domande all’amministrazione comunale e ai tecnici che, partiti dal centro, in un anno e mezzo cambieranno 11mila punti luce nella città, sostituendo 8000 lampioni e creandone altri 3000, tutti equipaggiati con tecnologia led e sensori che renderanno i lampioni stessi delle vere “centraline” per una città più smart.

Tra i più interessati, in particolare, i commercianti del centro, i più coinvolti in questo primo giro di spiegazioni. Quella in salone Estense però è stata solo la prima di diverse serate esplicative nei quartieri, per raccontare volta per volta cosa succederà con il nuovo “cantiere”.