Pro Patria – Arzachena 1-0, seconda vittoria di fila per i tigrotti

Pro Patria che trova la seconda vittoria consecutiva contro un’Arzachena a tratti rinunciatario, come spiegano anche i numeri degli smeraldini quando si tratta di giocare fuori casa.

Bella e convincente prestazione biancoblù, perché come ha sottolineato Javorcic alla fine delle ostilità: “Non ci siamo fatti prendere dall’ossessione del gol e con pazienza lo abbiamo trovato. Questo dimostra la maturità del gruppo”.

Partita che appunto pareva bloccata, con poche occasioni e tanta bagarre a centrocampo, fino al rigore causato da Moi e realizzato da Le Noci, che regala i tre punti ai tigrotti, che ora si trovano a quota 13 con 10 partite giocate. Da sottolineare la gara di Pini, il portiere avversario è sembrato insuperabile per gran parte del match, rischiando di far perdere d’animo ai padroni di casa che non si sono arresi e caparbiamente hanno portato a casa il risultato, ottenendo anche il terzo clean sheet del campionato.

Primo tempo stantio, che inizia però con un bravo per la Pro Patria. Al 3’ infatti Pandolfi trova lo spazio per un cross, mezzo all’area Trillò impatta il pallone non andando molto lontano dal gol. Risponde subito Gucci, che prova un sinistro da fuori, deviato in angolo dalla difesa. Dieci minuti dopo Le Noci ha l’opportunità di trovare il vantaggio su calcio piazzato con una conclusione velenosa che finisce alta di poco. Al 25’ sempre Le Noci sempre di punizione spara alto. Al 33’ invece i sardi si fanno vivi in area tigrotto: Trillò raccoglie un pallone sulla trequarti e tira, Mangano para in due tempi. Pro che sul finire della prima parte di gara trova un po’ più di pericolosità, al 36’ Di Sabato ci prova da fuori ma viene rimpallato in corner. L’ultima occasione del primo tempo ce l’ha sulla testa Galli, al 42’, che stacca bene ma trova un bravo Pini sulla sua strada.

Secondo Tempo

Pro Patria che entra con lo stesso piglio positivo della prima parte di gara, al 2’ Le Noci crossa per Gucci che di testa trova sempre Pini a salvare in angolo. Subito dopo Bertoni calcia da fuori non centrando la porta. Al 6’ ancora Pro con una bella azione corale: la palla passa per Mora, Di Sabato e Gucci, poi arriva a Galli che calcia violentemente di sinistro. E’ ancora Pini a trovare un gran parata e a deviare in angolo. Arzachena che non sembra chiedere più del pareggio e si limita ad ostruire il gioco tigrotto, fino alla svolta del 29’, quando Gucci con esperienza si fa buttare giù in area da Moi, per l‘arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Le Noci che non lascia scampo a Pini.

Trovato il vantaggio la Pro gestisce ordinatamente senza affanni: unico spavento al 33’ quando il neo-entrato Bruni sguscia in area e calcia, con Battistini che devia in angolo. Al 35’ la Pro ha anche l’occasione di raddoppiare, con una bella cavalcata di Galli sulla sinistra che poi mette a rimorchio per il tiro a botta sicura di Gucci, disinnescato da una grandissima parata di Pini. Quando manca poco alla fine l’allenatore degli smeraldini Giorico viene espulso per proteste, e i temi attacchi per trovare il pareggio si infrangono al cospetto della solidità difensiva bustocca.

IL TABELLINO

Pro Patria – Arzachena 1-0 (0-0)

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Lombardoni, Battistini, Molnar; Galli, Di Sabato (23’ s.t. Pedone), Bertone, Gazo, Mora; Gucci, Le Noci (38’ s.t. Boffelli).

A disposizione: Tornaghi, Marcone, Molinari, Pllumbaj, Zaro, Colombo, Ghioldi. all. Javorcic

Arzachena (3-5-2): Pini; Pandolfi (32’ s.t. Bruni), Moi, Baldan; Busatto (10’ s.t. Ruzzittu), Trillò, Casini, La Rosa, Manca (10’ s.t. Taufer); Sanna, Gatto (10’ s.t. Benedini).

A disposizione: Carta, Corinti, Casula, Onofri, Porcheddu. All. Giorico.

Marcatore: Le Noci (rig.)

Arbitri: Dirige l’incontro il signor Ricci di Firenze, coadiuvato dagli assistenti De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Fragetta di Catania

Ammoniti: Pedone (PP), Busatto, Benedini (ARZ)

Calci d’angolo 7-3

Recupero 0+3

Spettatori 1000 circa