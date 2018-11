Spazi verdi e la loro progettazione

Appuntamento per martedì 6 novembre con il Festival dell’Utopia che propone un incontro dedicato a “La progettazione degli spazi verdi”. L’incontro si terrà al Salone Estense di Via Sacco alle 17 e 30 e vedrà come ospiti l’architetto Adreas Kipar e una tavola rotonda a cui parteciperanno Andrea Civati, assessore alla pianificazione territoriale e lavori pubblici del comune di Varese e Stefano Landini, segretario SPI-CGIL Lombardia, introdotto da Paola Bassani. Modera Ileana Moretti.