In trasferta a Cremona con il Trust

Domenica prossima, 18 novembre, la Openjobmetis sarà impegnata sul difficile campo del PalaRadi di Cremona in un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Caja sarà accompagnata in tribuna da un buon numero di tifosi, compresi quelli che raggiungeranno la città del torrone a bordo del pullman organizzato dal trust “Il basket siamo noi”.

Il programma della trasferta prevede il ritrovo al palazzetto alle 8,15 e la partenza alle 8,30: la comitiva effettuerà anche una fermata a Gallarate (parcheggio Sorelle Ramonda) per raccogliere i tifosi della parte bassa della provincia. L’arrivo a Cremona è previsto per le 11 mentre la partita prenderà il via a mezzogiorno.

Al termine del match i tifosi resteranno in città per il pranzo libero; ci sarà però la possibilità di partecipare agli eventi della “Festa del Torrone 2018”. Il pullman ripartirà per Varese (speriamo con due punti in più) alle ore 17.

Il costo della trasferta, comprensivo di viaggio e biglietto di ingresso al palasport, è fissato in 35 euro per i soci e in 40 euro per i non associati al trust. Chi intende partecipare dovrà prenotare il posto entro venerdì 16 novembre scrivendo una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Il pagamento verrà effettuato sul pullman.