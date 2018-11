Tutti i segreti dello smartworking in un evento gratuito

Cos’è lo Smartworking? La tua azienda è pronta? Quali sono i vantaggi? Cosa ne pensano i pionieri? Risponderanno a queste e altre domande i relatori dell’evento organizzato al Campus Reti di via Mazzini, 11 a Busto Arsizio mercoledì 28 novembre dalle 9 alle 13.30.

Un appuntamento imperdibile rivolto a Imprenditori, HR Manager, Direttori di azienda e a tutti coloro che sono consapevoli del cambiamento in atto nelle aziende di ogni dimensione, dove la persona torna al centro e le soft skills diventano essenziali. È qui che deve avvenire la prima alchimia che rende un’azienda “AGILE”: la creazione della Fiducia.

L’incontro è organizzato da GOWISI e Reti S.p.A. ed è interamente dedicato all’Agile Smart Working. Attraverso partner e testimonianze, l’iniziativa dà spazio e voce a una visione dinamica e moderna delle aziende, i cui confini stanno cambiando inesorabilmente. È il momento delle Aziende Agili che crescono attorno al valore umano e al capitale delle competenze, in cui gli spazi si plasmano in nuove simmetrie affinché le idee producano risultati concreti.

IL CONTESTO – Siamo in un’epoca dove tutto è connesso, il futuro corre veloce, le migliori idee non hanno orario, la mobilità è parte integrante della nostra vita professionale e privata. La filosofia manageriale muta e si focalizza sempre di più su autonomia e flessibilità abbandonando l’idea del controllo e della mobilità come sinonimo di scarsa efficienza. Oggi il successo delle aziende è il risultato della condivisione e della collaborazione tra persone, ciascuna come portatrice di un contributo nuovo che fa crescere.

IL FORMAT – L’approccio è interattivo, leggero e dai toni diretti. Con l’aiuto di esperti e partner (Agile Marketing Italia Dell EMC, Condeco, HermanMiller, WOW WebMagazine) sarà esplorato da diversi punti di vista il tema del controllo diretto e dell’approccio Agile: come cambia il modo di lavorare dal per il manager e per il team, ponendo l’accento sul valore delle persone. Gli ospiti saranno guidati in un percorso agile e smart per abbattere i confini degli spazi lavorativi, rimanendo tecnologicamente al passo e sposando l’idea delle persone al centro. Il filo conduttore sarà il Legal Smart Working – le regole per iniziare senza ostacoli un percorso di Smart Working di successo – raccontato in modo coinvolgente dall’avvocato Simona Fontana.

L’ingresso è gratuito ed è necessario registrarsi attraverso il portale Eventbrite. Per informazioni riguardanti l’evento o il programma completo potete scrivere a info@gowis.it o telefonare al numero 0331 357688. I contenuti e l’agenda dei relatori sono disponibili sul sito: http://alchimiedimpresa.it/