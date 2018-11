Un incontro per scoprire il corso che dà una svolta alla carriera

In arrivo un’opportunità per conoscere il nuovo International Full Time MBA bilingue della LIUC Business School: il corso, realizzato in partnership con la IESEG School of Management, è un acceleratore di carriera che permette di migliorare in modo significativo il proprio percorso professionale. L’appuntamento è martedì 4 dicembre alla LIUC dalle ore 18.30 per un incontro in cui saranno illustrate le peculiarità dell’MBA, le relazioni tra i due atenei coinvolti, la didattica, le opportunità lavorative e le borse di studio. Un’occasione per incontrare il Direttore del Master, prof. Vittorio D’Amato, e il suo team, e chiedere informazioni.

Caratteristica distintiva di questo corso è certamente la dimensione internazionale, nei contenuti ma anche nell’organizzazione. L’International MBA bilingue (italiano e inglese) si svolge in due campus: nella sede della LIUC Business School a Castellanza (in provincia di Varese, a un passo da Milano) e alla IESEG School of Management a Parigi. Internazionale è anche la faculty, con docenti senior provenienti da 44 Paesi, così come il titolo che i partecipanti conseguiranno: si tratta infatti di un Master che garantisce ai partecipanti un doppio diploma, l’International MBA Diploma della LIUC Business School ed il RNCP Level 1 della IESEG, riconosciuto in tutta Europa. 20 le aziende multinazionali partner, 200 quelle del network che offrono sponsorship, project work e opportunità di lavoro, oltre ad un network internazionale di oltre 15.000 Alumni.

L’International MBA si rivolge a laureati triennali o magistrali in qualsiasi disciplina che abbiano una buona conoscenza dell’inglese. E’ richiesta anche un’esperienza lavorativa di almeno 3 anni. Il costo a carico dello studente pur avvalendosi di una partnership prestigiosa come quella con IESEG, è pari a 18.000 euro, ben al di sotto del costo medio di un MBA sul mercato italiano o internazionale. Inoltre, entro il 30 aprile 2019 sarà possibile iscriversi con uno sconto del 10%. Sono previsti anche contributi a parziale copertura del master.

Le lezioni si svolgeranno a partire da settembre 2019.

Per informazioni: www.liucbs.it/mba

Martedì 4 dicembre 2018

18.30

Registrazione

19.00

Perché scegliere l’International Full Time MBA della LIUC Business School?

Vittorio D’Amato

Direttore International MBA

19.15

Due Università, un solo MBA

Francesca Macchi

Coordinatore International MBA

19.30

Didattica e sistemi di valutazione

Elena Tosca

Responsabile metodologie didattiche International MBA

19.45

Placement & Scholarship

Lorenza Angelini

Responsabile relazioni con aziende International MBA

20.00

Q&A

20.15

Interactive cocktail