Velate, proseguono i lavori dopo l’alluvione

Gli allagamenti, che si riscontrano da fine ottobre nell’area di Velate e Avigno, in particolare via Astico, Saffi, Dora e Lanfranconi, hanno causato alcune difficoltà al traffico veicolare e allagamenti dei piani interrati delle strutture residenziali esistenti.

Il fenomeno è scaturito dal carico idraulico che si è liberato improvvisamente trasportando materiale detritico dalle strade sterrate a quelle comunali. Le possibilità che il fenomeno si ripresenti, considerando il lungo periodo invernale al quale stiamo andando incontro, sono quindi molto alte.

A seguito della delibera sottoscritta il 22 novembre, è stato stabilito che l’intervento riduce sostanzialmente il problema del trasporto solido, della velocità di scorrimento delle acque e del deflusso a seguito degli eventi meteorologici intensi. Gli interventi di deviazione delle acque saranno attuati nel vicino torrente di Casciago, cioè nel bacino del torrente Valle Luna, e si provvederà anche alla sistemazione forestale nelle aree che hanno subito incendi.

Le attività di procedura, vista la gravità della situazione, sono state disposte in somma urgenza e consistono, oltre alla rimozione dei detriti naturali e lapidei dalle sedi stradali al fine di renderle percorribili e sicure e da quelli che ostruiscono il deflusso idrico, nella lavorazione di cinque briglie in legno per il contenimento del materiale detritico e nella stabilizzazione del fenomeno di erosione.

I lavori sono stati affidati all’azienda agricola Piccoli Fabio, impiegata nella sistemazione idrogeologica e forestale con la quale l’amministrazione comunale ha già collaborato in passato.