A Ville Ponti il congresso Regionale Lombardo SIDeMaST

Due appuntamenti dedicati alla medicina al Centro Congressi di Ville Ponti: venerdì 16 novembre in incontro organizzato da ASST dei laghi dal titolo “Update in Ematologia Oncologica terapie personalizzate”. Sabato 17 novembre invece, si terrà il II congresso Regionale Lombardo SIDeMaST (società italiana di dermatologia) con il Professor Motolese. L’appuntamento è dalle 9 e per tutta la giornata.