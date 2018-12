Bimba nasce in casa, il parto assistito “via telefono”

La mamma che sta per partorire, il tempo che non basta per raggiungere l’ospedale e allora il padre che si improvvisa infermiere. È una scena da film che ieri, però, una coppia di Busto Arsizio ha vissuto in prima persona con la loro piccola che aveva fretta di venire al mondo.

È successo domenica pomeriggio quando una ragazza di 21 anni ha iniziato la fase del travaglio. Il padre ha chiamato il 112 ma era già troppo tardi e quindi è stato lui ad assistere la madre a partorire.

Un parto casalingo che il padre ha gestito al telefono con un’infermiere che ha dato tutte le indicazioni da seguire. E alla fine la coppia ha dato alla luce una bella bimba in ottima salute a cui, prima o poi, racconteranno questa storia.