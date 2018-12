Il capitano Laghezza sul pulpito contro le truffe

Domenica la messa delle 9 alla parrocchia di Santa Maria Assunta di via Toti ha avuto un epilogo decisamente diverso visto che il capitano dei carabinieri Pietro Laghezza ha proposto ai fedeli presenti in chiesa alla messa delle 9 un breve vademecum su come comportarsi nel caso in cui si trovino un malintenzionato alla porta sia esso un ladro intenzionato ad entrare in casa o un truffatore.

La relazione del numero uno della compagnia di Saronno è stata seguita da oltre 200 fedeli presenti. E non solo è anche stata trasmessa via radio. Un momento di sensibilizzazione e prevenzione per prevenire raggiri e furti ai danni di anziani particolarmente diffusi anche nel Saronnese in questo periodo visti anche gli ultimi episodi registrati la scorsa settimana nella vicina Gerenzano.

Grande soddisfazione per la buona riuscita dell’appuntamento e un ringraziamento al capitano Pietro Laghezza e all’Arma dei carabinieri per la disponibilità sono stati espressi dal sindaco Gian Luigi Cartabia e dal parroco don Maurizio Restelli.