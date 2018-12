«Ciao Giò, fotografaci da lassù». Così il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, ha salutato Giovanni Garavaglia, scomparso sabato all’età di 62 anni. L’ultimo saluto al fotografo bustocco è stato dato nella chiesa del Sacro Cuore alle 15 di oggi, lunedì, gremita in ogni ordine di posto e con molta gente che è rimasta in piedi e sul sagrato a testimoniare il grande affetto per lui.

Le esequie sono state officiate dal parroco don Pasquale che non ha potuto fare a meno di ricordare la sua presenza costante discreta ed educata a tutti gli eventi che hanno coinvolto anche la chiesa del quartiere dove Giovanni ha vissuto insieme alla moglie e ai figli.

Oltre alla moglie Laura, ai figli Carlotta e Martino e ai genitori, c’erano tutti i mondi che Giovanni ha raccontato attraverso i suoi obiettivi: c’era la presidente della Pro Patria, Patrizia Testa, con una folta rappresentanza della società e della squadra, c’era l’amministrazione comunale col sindaco e molti assessori e consiglieri, c’erano i colleghi della stampa coi quali ha condiviso il suo costante lavoro quotidiano, c’erano i rappresentanti di molte realtà sportive e associazionistiche e il mondo del Busto Arsizio Film Festival e dell’Istituto cinematografico Antonioni.

Sentite e commosse le parole del sindaco che lo ha immaginato di nuovo al lavoro con la sua reflex puntata su Busto Arsizio mentre ci scatta foto dall’angolatura migliore. Il primo cittadino ha parlato in rappresentanza di una città a cui Giovanni ha dedicato tante belle immagini; quella città oggi lo ha pianto a poche ore dal Natale.