Cinema Saronnese riapre per la programmazione natalizia

Tornerà a far sognare ed emozionare i saronnesi il cinema Saronnese: la storica sala di via San Giuseppe aprirà nuovamente i battenti questo fine settimana. Una notizia molto attesa in città ma in cui, nonostante le rassicurazioni in pochi credevano.

Il multisala è uno degli spazi d’intrattenimento più antichi della città, risale ai primi Novecento, ed è di proprietà della Società di Mutuo soccorso. Fino alla pausa estiva era gestita da una società che aveva fatto diversi investimenti sul fronte delle degli arredi e della strumentazione ma a settembre hanno deciso di lasciare.

La proprietà aveva rassicurato tutti dicendo che porte chiuse e vetrine per le locandine vuote erano solo temporanee ma molti saronnesi hanno temuto il peggio. In realtà ora il cinema riaprirà, sono stati realizzati una serie di interventi di pulizia e sistemazione negli ultimi giorni, in tempo per essere “inaugurato” con la programmazione di Natale.