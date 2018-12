Claudio Chiara Quartet live a Jazz’Appeal

Venerdì 21 dicembre, alle ore 21.30, nella Sala Planet di Gallarate, in via Magenta 3, prosegue la rassegna JAZZ’APPEAL, storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunta alla XIX stagione, realizzata anche con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS – Bando 2018 Arte e Cultura. Ad esibirsi per la serata sarà il Claudio Chiara Quartet, con Claudio Chiara al sax, Riccardo Ruggieri al piano, Alessandro Maiorino al contrabbasso e Luigi Bonafede alla batteria.

Claudio Chiara Claudio Chiara si diploma in contrabbasso nel 1982, presso il conservatorio di musica “G.Verdi” di Torino con il maestro Enzo Ferraris e parallelamente si avvicina alla musica jazz studiando il sassofono. Lavora presso la Rai di Milano con l’Orchestra diretta da Dino Siani in svariate trasmissioni televisive e, sempre come leader della sezione dei sax, collabora in diverse big band tra le quali l’Orchestra Ritmica della Rai di Milano, la Bansigu Big Band di Genova, la Mellowtone Orchestra diretta da Riccardo Zegna, la big band del “Paese degli Specchi” di Bologna, la big band americana Mingus Dynasty, l’Orchestra Sinfonica della Radio Svizzera Italiana (esibendosi anche al Lugano Jazz Festival). Dal 1995 collabora con le Edizioni Musicali Scomegna di Torino e fa parte della band del famoso cantautore Paolo Conte, con la quale ha suonato nei più importanti teatri europei (Olympia di Parigi, Barbican di Londra, Teatro Carrè di Amsterdam, Ronnie Scott di Londra e Philharmonie di Berlino sede della prestigiosa orchestra Berliner Philharmonie). Nel febbraio 2006, sempre con la band di Paolo Conte, si è esibito in concerto in occasione dei giochi olimpici invernali “Torino 2006”. Nel luglio 2014, con il grande artista della lirica il baritono Lucio Gallo, forma il “Lucio Gallo – Claudio Chiara Quintet” – Tribute to Frank Sinatra. Ha collaborato con artisti internazionali del calibro di Alvin Queen, Phil Woods, Lee Konitz, Tom Harrel, Dusko Gojkovic, Benny Bailey, Tom Kirckpatrick, Rachel Gould, Patti Wicks, Sangoma Everett, Bob Mover, Benny Baley, Scott Hamilton, Slide Hampton, Dee Dee Bridgewater, New York Voices, Uri Caine, George Russel, William Evans, Jean-Louis Rassinfosse.

c/o Sala Planet, via Magenta 3, Gallarate (VA) Tel. 0331 708224,

e-mail: segreteria@jazzappeal.it, sito web www.jazzappeal.it – FB

Prossimo appuntamento: Venerdì 11 gennaio con il SIMONE LOCARNI QUARTET