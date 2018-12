Corso Italia e Piazza Avis, nuova illuminazione pubblica

Proseguono i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica voluti dall’amministrazione. Nello specifico si tratta della sostituzione delle vecchie lampade a valore di sodio con luci a led e dei vetri delle lampade artistiche ormai opacizzati e non più trasparenti situate nei portici che collegano Corso Italia con Piazza Avis. Inoltre sono stati installati 4 pali dotati di diffusori di luce a led nei 2 corselli che collegano Corso Italia a Piazza De Gasperi. Prima di questo intervento questo specifico tratto di strada era completamente privo di illuminazione. I lavori saranno sospesi nel periodo delle festività natalizie.

“I diversi interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica messi in campo nell’ultimo periodo – ha commentato il sindaco Alessandro Fagioli – hanno riguardato diverse zone della città, da quelle più periferiche a quelle più centrali: ulteriore dimostrazione della nostra volontà di migliorare tutto il nostro territorio senza tralasciare nessun quartiere che necessita di migliorie”.

“I lavori – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Lonardoni, – continueranno con la sostituzione di tutte le plafoniere dei portici non storici con lo scopo di aumentare la luminosità e uniformare le lampade oggi presenti in diverse tipologie. Quando saranno conclusi questi specifici interventi, si valuterà se l’incremento di luminosità sarà sufficiente anche per la parte centrale del Corso e in caso di necessità verrà effettuato un incremento di punti luminosi in particolare per il tratto di strada tra via Pusterla e Piazza Avis e per la parte finale di Corso Italia”.

Verranno inoltre effettuati lavori per incrementare l’illuminazione di Piazza De Gasperi e migliorare la pavimentazione di Vicolo del Caldo. Nell’occasione l’amministrazione interverrà su tutto l’impianto elettrico togliendo i punti di alimentazione dai singoli edifici privati e portandoli all’esterno delle abitazioni in modo da renderli accessibili ai manutentori in caso di necessità. Collegato a questi ci sarà la dotazione di stalli muniti di prese elettriche per l’utilizzo da parte degli ambulanti, così da garantire una maggiore sicurezza.