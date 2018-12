Dal Sud America a Parigi, un viaggio musicale lungo un weekend

Appuntamento al Twiggy Cafè per il fine settimana: si inizia questa sera, venerdì 7 dicembre con Karmadrome indie classics dj-set (ore 21:30, ingresso libero). La prima alternative night milanese, nata oltre 25 anni fa, presenta Indie Classics un dj-set con il meglio del sound old-school anni ’80, ’90 e oltre. Con Carlo Villa e Andrea Valè.

Sabato sera è con The Swing Tropical Party (ore 21:30, ingresso libero). Insieme a DJ Winx a Linx (from Electro Swing Varese) faremo un viaggio musicale attraverso la musica popolare di tutto il mondo rivisitata in veste moderna da diversi gruppi e DJ. Danzeremo la dolce Cumbia Colombiana, la sfrenata Batucada Brasiliana, i diversi Latin Beats del Sud America. Passeremo all’elettro Swing del Nord America, alla Pizzica Pugliese, salteremo con la Balkan Music e i medioriental Beats, fino ad arrivare all’energia delle percussioni africane.

Domenica 9 dicembre invece, appuntamento con Lisa Melissa & The Mess (ore 21:30, ingresso libero). Arriva dalle periferie di Parigi questo quintetto dedito ad un intenso northern soul spruzzato di R’n’B. La band mescola le influenze Soul / Psych, Raw Funk e Hip Hop degli anni ’60/’70, a farla da padrone la voce della giovane frontwoman Lisa. “The message” è il loro primo Lp, edito dall’etichetta francese Q-Sound Recording.