Diciassette statue sacre danneggiate o rubate, fermati tre ventenni

Hanno danneggiato o rubato almeno diciassette statue sacre: per questo sono stati fermati e interrogati da Ministero pubblico e Polizia cantonale tre ragazzi del Mendisiotto.

I due fermati sono due 23enni e un 24enne, tutti cittadini svizzeri domiciliati nel Mendrisiotto.

I diciassette episodi che vengono contestati al terzetto sono avvenuti negli scorsi mesi in Ticino, in particolare nel Mendrisiotto e nel Luganese. I giovani sono stati denunciati al Ministero pubblico per furto, perturbamento della libertà e di credenza di culto, danneggiamento e violazione di domicilio (gli episodi avevano preoccupato la stessa autorità ecclesiastica).

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.