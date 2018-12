Due giorni aspettando il Natale a Palazzo Reale

A Clivio due giorni di eventi per un fine settimana pieno di appuntamenti e di atmosfera natalizia.

L’associazione Ivantus, con il patrocinio dei Comuni di Clivio e Saltrio, organizza il tradizionale Mercatino di Natale a Palazzo Reale, arricchito da appuntamenti e proposte gastronomiche.

Si inizia sabato 8 dicembre alle 11, in Sala Albuzzi, con la presentazione del gruppo di Protezione civile di Saltrio e Clivio e un aperitivo per tutti.

Nel pomeriggio, dalle 15, laboratori e creatività per i più piccoli, aspettando l’accensione delle luminarie prevista per le 16,30 e la sfilata dei Babbi Natale in moto. Nell’attesa si può fare merenda con castagne, vin brulè e arrosticini che l’associazione Ivantus cucinerà per tutta la giornata.

Si conclude la giornata con la fagiolata di Natale offerta da Ivantus, nel tendone riscaldato al Campo sportivo, dove non mancheranno polenta e gorgonzola, panini con la salamella e tanta musica.

Domenica, oltre alle bancarelle, ci saranno l’esibizione del Borgo musicale (alle 14,30) e dalle 15 giochi e laboratori per i bambini che potranno anche consegnare la letterina nella fattoria di Babbo Natale.

A fare da sottofondo, nel pomeriggio di domenica, il suono delle cornamuse.