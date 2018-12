Famiglie sinti, il giudice respinge la richiesta della cena

La domanda di ripristino della cena per le famiglie sinti è “inammissibile”. Il giudice del tribunale di Busto Arsizio, chiamato ad esprimersi sul provvedimento d’urgenza presentato dal legale dei sinti, si è espresso negativamente, confermando dunque la scelta del Comune di Gallarate.

Sul secondo punto, che riguardava più in generale i termini (anche temporali), di assistenza alle famiglie sgomberate dal campo, il giudice Silvia Torraca ha invece dichiarato un “difetto di giurisdizione”, trattandosi di materia da giudice amministrativo, vale a dire da Tar.

«Il giudice ha dichiarato difetto di giurisdizione» conferma l’avvocato Pietro Romano, che annuncia che proseguirà nella richiesta. «Faremo reclamo immediato al collegio». Non arriva invece, per ora, alcun commento dal sindaco Andrea Cassani, che ha sostenuto lo sgombero e aveva insistito perché alle famiglie venissero erogati solo buoni pasto e non la cena in albergo.

(articolo aggiornato alle ore 11.55 di martedì 18 dicembre)