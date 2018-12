Fuochi a ritmo di musica per il Capodanno della Città dei Balocchi

Il Capodanno della Città dei Balocchi sarà, quest’anno, un momento adatto soprattutto alle famiglie che vogliono vivere il passaggio al 2019 in modo sereno e divertente, in una Como che è stata citata dal sito Fox Life fra le prime mete italiane per San Silvestro, e non solo.

Nella stupenda cornice offerta dal primo bacino del Lago, l’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con fuochi pirotecnici sull’acqua accompagnati da musica diffusa a 180 gradi.

Lo show piro-musicale, orchestrato da Carola Monti e dall’azienda Franco Pozzi srl di Bergamo, si potrà ammirare da quello straordinario palcoscenico naturale che va da Villa Olmo a Villa Geno, sia dalla riva che dalle colline circostanti, come ad esempio Brunate.

Grazie alla collaborazione con Ghi.Mas snc Servizi Subacquei, il lancio dei fuochi avverrà su una zattera posizionata a 250 circa metri dalla riva, limitando così l’impatto acustico per le zone del centro cittadino. Il Capodanno sul Lago è realizzato da Consorzio Como Turistica grazie al contributo di Regione Lombardia.