Girare in trenino il Varese Xmass village

Si allarga il Varese Xmas Village: da venerdì 14 dicembre e per tutto il weekend dalle ore 10.00 alle ore 19.00, in Via Donizetti e Piazza Giovine Italia ci sarà il Mercatino di Natale dove sarà possibile trovare speciali ed originali pensieri di Natale sbirciando tra le bancarelle degli artigiani e piccoli produttori agricoli.

Per i più piccoli, oltre al trenino inaugurato settimana scorsa, c’è ancora la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale e conoscerlo di persona: appuntamento anche questo weekend dalle ore 15.00 alle ore18.30 con l’uomo dalla barba bianca presso il magico Villaggio di Babbo Natale di Piazza della Repubblica.

Qui i bambini potranno consegnare un loro vecchio gioco per i più bisognosi, fare un giro sulla giostrina o cimentarsi sui pattini della pista allestita in piazza Monte Grappa (dalle ore 15.00 alle ore 16.00 presente l’associazione sportiva Varese Ghiaccio), con tanti pinguini.

Sabato 15 Dicembre sarà un pomeriggio tutto dedicato alla musica.

Dalle ore 16.00 e sino alle ore 19.00, tornano le melodie degli zampognari per le via del centro; appuntamento immancabile è quello previsto alle ore 17.00 in Corso Matteotti: gli studenti del Liceo Musicale A. Manzoni sono pronti ad allietare con canti natalizi come già realizzato in occasione dell’accensione dell’albero di Piazza Monte Grappa.

Sempre nel pomeriggio di sabato ai Giardini estensi arriva il Villaggio di Babbo Natale con danze, trucca bimbi cioccolata calda e vin brulé.

Galleria Manzoni: in occasione dell’arrivo del Natale, gli esercenti hanno previsto l’apertura speciale delle loro attività commerciali per Domenica 16 Dicembre dalleore 15.30 alle ore 18.30.