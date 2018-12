Gli auguri della musica cittadina

La musica cittadina di Luino, diretta dal Maestro Pietro Bertani in occasione della chiusura del proprio 180° anno di fondazione desidera ringraziare i propri sostenitori e simpatizzanti, l’amministrazione comunale di Luino e tutta la cittadinanza.

«I luinesi, con la presenza ai concerti ed alle manifestazioni pubbliche cittadine hanno espresso un gradito segno di stima alla scuola strumentale ed alla nostra banda, porgendo loro i più cordiali auguri di buone feste e felice anno nuovo».

Con l’occasione la Musica Cittadina comunica i premi estratti dalla sottoscrizione sociale 2018:

*1°* premio (orologio)n. *5157*;-*2°*premio (macchina caffè)n. *3609*;- *3°*premio (stampante-fax)n*.1200*;- 4°*premio (aspirapolvere ariete)n.*1212*;- *5°*premio (frullatore “Mulinex”)n*.5082*;- *6°*premio (set asciugamani)n.*3212*;- *7°*premio (tostapane Ariete)n.*3743*;-*8°*premio (ferro da stiro)n.*2081*;- *9°*premio (confezione vini DOC)n.*5936*;- *10°*premio (bollitore inox 2lit.)n.*2904*;- *11°*premio (buono cambio olio -conc.Autolaghi)n.*1736*.

Per il ritiro degli eventuali premi rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0332.535538 – 338.6033678 o direttamente in sede di Via B.Luini n.21-Luino.