Javorcic: «Troppi errori, la classica giornata storta»

La Pro Patria chiude il 2018 con la sconfitta 3-1 in casa della Pistoiese. Dopo la lunga serie positiva, arriva un risultato avverso in casa biancoblu, evidenziato anche dalle parole di mister Ivan Javorcic, che parla di giornata “no”: «Oggi sono andate male troppe cose. Abbiamo sbagliato troppo per poter pretendere qualcosa in più. Prima o poi dovevamo aspettarci una giornata storta, è arrivata oggi».

«Strategicamente – analizza l’allenatore della Pro Patria – sapevamo di poter giocarci le nostre risorse nella ripresa, ma anche dopo aver trovato l’1-1 abbiamo continuato a fare troppi errori. Questa sconfitta non toglie comunque i meriti alla mia squadra, che oggi ha perso la seconda gara in 13 partite, quindi qualche volta semplicemente bisogna accettare una giornata negativa. Non avevamo l’energia necessaria per reggere una partita così».

Dall’altra parte c’è invece l’entusiasmo dell’allenatore della Pistoiese Antonino Asta: «Bravissimi i ragazzi. Oggi era una partita difficilissima e lo sapevamo contro una squadra scorbutica. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi gestirla, anche se potevamo fare meglio qualche ripartenza. Nel finale, mi sono un po’ vergognato, ho messo in campo il 6-3-1 ma la posta in palio era troppo grande. Questa squadra deve migliorare nell’autostima, proprio per questo vincere oggi è stato importantissimo».