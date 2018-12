La Maria di Alda Merini emoziona il pubblico della Basilica

Quattrocentocinquanta persone immerse, per una sera, nel rito del teatro, nella Basilica di Gallarate. In bilico tra rito civile e momento religioso, mentre Arianna Scommegna dava voce e corpo a Maria, la vergine stupita di fronte alla chiamata di Dio.

Un testo messo “in scena” nel mezzo della navata e introdotto da un intervento del vicario episcopale di Varese Giuseppe Vegezzi, che fu padre spirituale della Merini, la poetessa dei navigli.

Lo spettacolo è stato proposto dalla rassegna Parola e Mistero. «Abbiamo scelto appositamente la basilica, e non la chiesa di Sciaré solitamente usata per Parola e Mistero, perché il testo è dedicato a Maria, perché cadeva a ridosso della festa dell’Immacolata, e soprattutto perché ci dava la possibilità di usare come scena naturale l’edificio restaurato e l’altare di Parmiggiani» spiega Giulia Provasoli, del Teatro delle Arti.

La profonda umanità del testo della poetessa milanese, l’intensità dell’interpretazione, la straordinaria quinta hanno portato molti in Basilica e hanno creato «un’atmosfera di tensione e mistero». A seguire lo stupore e la consapevolezza di Maria umanissima, poco più che bambina e insieme chiamata a cambiare la storia, “manto secolare che coprirà di gioia gli umani”. Nel Vangelo e nel testo della Merini convivono le due dimensioni, quella dell’uomo e quella di Dio, la stessa evocata dall’intenso e provocatorio altare di Claudio Parmiggiani, con i mille richiami alle opere umane e alla storia del pensiero.