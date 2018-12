La Unet E-Work si prepara alla sfida di Santo Stefano

Non c’è pausa per le ragazze della Unet E-Work Busto Arsizio che dopo la delusione per la bruciante sconfitta di domenica contro Novara, deve voltare pagina e concentrarsi sul match in programma il 26 dicembre al Pala Radi di Casalmaggiore (inizio gara ore 18:30 e diretta Rai Sport HD+), dell’albizzatese Caterina Bosetti (che ha completato il recupero dal gravissimo infortunio al ginocchio che le era occorso proprio giocando contro la Pomì nel finale della scorsa stagione) e delle ex Marcon, Arrighetti e Spirito, che per la prima volta nella sua carriera di libero, giocherà da avversaria contro la UYBA.

La squadra rosa-nero, a quota 20 in classifica, cerca punti pesanti per avvicinare le posizioni di testa ed è reduce dal successo per 3-1 contro il Club Italia di domenica.

Coach Marco Gaspari potrà contare sulla regia di Pincerato in diagonale con l’azera Rahimova, al centro l’ex Arrighetti e la polacca Kakolewska, in banda Caterina Bosetti e la cubana Carcaces; libero Ilaria Spirito.

Marco Mencarelli monitora la situazione di Floortje Meijners, fermata da un dolore alla schiena ed assente con Novara e di Vittoria Piani che sarà a disposizione, anche se in ogni caso, alla luce anche della bellissima prestazione contro Novara, sarà Grobelna a partire titolare.

Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio

Pomì Casalmaggiore: 4 Mio Bertolo, 5 Spirito (L), 6 Lussana, 7 Marcon, 8 Gray, 9 Bosetti C., 10 Radenkovic, 13 Arrighetti, 14 Carcaces, 15 Kakolewska, 16 Pincerato, 17 Rahimova, 20 Cuttino

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli

Arbitri: Braico – Boris

Il programma della dodicesima di andata: Scandicci – Bergamo, Conegliano – Brescia, Cuneo – Novara, Firenze – Filottrano, Casalmaggiore – UYBA, Chieri – Club Italia. Riposa: Monza

Classifica: Igor Gorgonzola Novara 28; Imoco Volley Conegliano 24; Unet E-Work Busto Arsizio 24; Savino Del Bene Scandicci 23; Pomi’ Casalmaggiore 20; Saugella Team Monza 20; Zanetti Bergamo 14; Il Bisonte Firenze 13; Banca Valsabbina Millenium Brescia 13; Bosca San Bernardo Cuneo 10; Lardini Filottrano 6; Reale Mutua Fenera Chieri 2; Club Italia Crai 1.