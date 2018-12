Mastini all’arrembaggio in trasferta contro i Pirati di Appiano

I Mastini dell’hockey varesino provano a tenere ancora viva la speranza di chiudere la regular season tra le prime cinque squadre e guadagnare così in anticipo i playoff della Italian Hockey League. Per riuscire in una impresa non semplice però i gialloneri devono certamente battere l’Appiano nella penultima giornata del girone di ritorno.

Le due squadre si affronteranno sabato 22 dicembre (ore 19,30) sulla pista della formazione altoatesina, avversaria molto insidiosa e favorita per questo confronto nonostante all’andata il Varese colse un successo di prestigio, regalando così un ottimo esordio a coach Massimo Da Rin.

Sei le vittorie consecutive per i Pirati che intendono calare – contro i Mastini – il “settebello” affidandosi alle armi migliori: la solidità difensiva (36 reti al passivo: solo il Caldaro capolista ha fatto meglio) e la concretezza nel proprio gioco senza fronzoli. L’Appiano tra l’altro è squadra campione in carica della IHL e anche in virtù di questo ruolo intende onorare al meglio un match che potrebbe far guadagnare al team di coach Tomas Demel la terza piazza.

Il match sarà arbitrato dai signori Bettarini e Tirelli e trasmesso in diretta su Radio Village. Occhi puntati anche sulle B (che precede i Mastini) e Valdifiemme (appaiato), le due squadre cui Franchini e compagni contendono le posizioni tra la quinta e la settima.