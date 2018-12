Natale alla “Casa ungherese”

L’Associazione Culturale Casa Ungherese Magyar Hàz è lieta di invitare tutti il 15 dicembre dalle 18 presso Teatro Soms (Via Malgarini, 3 Caldana di Cocquio Trevisago) al Ballo di Natale.

E’ un evento nel segno della musica e del ballo tradizionale.

«Lo sapete che il metodo di insegnamento del ballo folcloristico ungherese fa parte del patrimonio dell’umanità? Venite a scoprire il perchè! Come ogni anno i musicisti e ballerini arrivano dall’Ungheria per regalarci una calorosa serata di suoni, ritmi e colori in questo dicembre fresco», scrive Ildikò Màtyàs

Presidente dell’Associazione Culturale Casa Ungherese Magyar Hàz.

La serata inizia alle con il coinvolgimento dei bambini. Gli artisti insegneranno i primi passi della danza popolare ungherese ai più giovani (ai più coraggiosi). Verso le 19 spettacolo di ballo con musica dal vivo. «Dopo lo spettacolo possiamo mettere tutti in pratica quello che abbiamo visto sul palco! Naturalmente non mancheranno i dolci tipici. Nessun preoccupazione, con questa serata le calorie non avranno tempo di depositarsi! Ci vediamo quindi sabato 15 dicembre dalle 18!», conclude la signora Ildikò Màtyàs.