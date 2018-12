Natale e Santo Stefano a Varese: dalle lucine al presepe dei Comboniani, dalle Ciaspolate al derby col Cantu

Le lucine di Leggiuno, che sono oltre 500mila, si accendono anche per Natale e Santo Stefano: come tutti i giorni, resteranno accese dalle 17:00 alle 23:00 fino all’Epifania. Per raggiungere l’evento, è disponibile un servizio navetta che parte dalle tre aree adibite a parcheggio e collocate al di fuori del paese. QUI TUTTE LE INFO

PRESEPI DA VEDERE

Apre il giorno di Natale, come tradizione, il presepe vivente dei missionari Comboniani, che si svolge da sessant’anni nel castello dei Comboniani, a Venegono Superiore (via della missione 12): nato come esercizio di avvento per i novizi, ora è realizzato da volontari che prestano il loro ingegno per una tradizione da continuare mantenendo lo spirito guida dei padri missionari. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, il presepe è visitabile tutti i pomeriggio dalle 14 alle 18. Per info consultare http://www.presepiocomboniani.it/.

Vale assolutamente una visita il museo dei presepi ad Albusciago, frazione di Sumirago: qui, in un luogo visitabile su prenotazione tutto l’anno e durante le festività natalizie tutti i pomeriggi festivi tranne Natale, si trovano presepi provenienti da tutto il mondo, diorami con effetti di movimento della luce del giorno e dell’acqua, scene del vangelo realizzati da grandi artisti del presepio. Un museo per veri appassionati, che fa dire “oh!” ai visitatori. Per ulteriori informazioni: http://www.museodeipresepi.it/

il museo di Albusciago

Al sacro Monte e a Velate continuano due interessanti mostre di presepi: la prima, al santuario del sacro Monte, vedrà protagonisti in arrivo dal museo del presepe che dal 26 al 6 gennaio saranno visibiliu tutti i giorni dalle 10 alle 17, mentre a Velate c’è una mostra di presepi di design, dell’artista Ambrogio Pozzi, attenzione però, non sbagliatevi: in questi due giorni di vacanza speciali, la mostra sarà aperta solo il 26 dicembre.

A proposito di presepi particolari, non vanno dimenticati ipresepi sommersi. quello di Lavena Ponte Tresa verrà posizionato dall’unione dei pescatori del Ceresio onlus e gli amici del gruppo Sub proprio la sera del 24 con una processione in acqua con le fiaccole per depositare il bambinello. Da ricordare però anche i presepi sommersi di Laveno e Porto Ceresio, che sono già in acqua da giorni.

Sono diversi i presepi però che abbiamo presentato nel corso di questi giorni: potete vederli nella pagina a loro dedicata.

PASSEGGIATE DI SALUTE O CULTURALI

Mercoledì 26 dicembre il CAI propone la tradizionale escursione con le ciaspole al Monte Lema, la più alta vetta della Provincia di Varese. Una gratificante esperienza con un panorama spettacolare a 360° dalle vette dei 4000 delle Alpi alle colline del basso Varesotto e poi i laghi Verbano e Ceresio. LEGGI L’ARTICOLO

Il 26 dicembre al Sacro Monte di Varese “Vetri aperti alla Terza Cappella”: l’appuntamento è alle 11.00 davanti alla terza cappella del viale, Visita guidata a vetri aperti della tappa dedicata al mistero della Natività. Eccezionalmente per il periodo natalizio sarà possibile ammirare le statue e gli affreschi dell’interno senza l’ostacolo del riflesso della luce sui vetri: un vero e proprio presepe seicentesco per vivere appieno il periodo natalizio. Costo: 5 euro cadauno.Prenotazione obbligatoria www.sacromontedivarese.it, info@sacromontedivarese.it , 366.4774873 | 328.8377206

SPORT NATALIZI

Lo sport non si ferma per Natale: l’appuntamento più importante è al palazzetto di Varese, dove nel pomeriggio di Natale è previsto il derby tra la Pallacanestro Varese e la San Bernardo Cantù: l’appuntamento è alle 17.

La Pro Patria di Busto sarà invece in campo, in casa, a Santo Stefano. Allo “Speroni” arriva il Cuneo: LEGGI L’ARTICOLO.

Per la pallavolo, anche la Yamamay sarà in campo il 26 dicembre, in trasferta però: sarà al Pala Radi di Casalmaggiore (inizio gara ore 18:30).

UN CLASSICO: NATALE E SANTO STEFANO AL CINEMA

Uno dei classici di queste giornate di festa è la “tappa al cinema” specie se i film sono per famiglie.

E in questi giorni c’è ampia scelta: dal ritorno di Mary Poppins alla nuova edizione de Il Grinch, dall’ultimo episodio di Spider Man a quello dei Transformers, oppure il ritorno per natale di “Animali fantastici e dove trovarli”, la post saga Harry Potter. Per sapere dove e quando vederli, consultate la nostra pagina dei cinema.

PREPARARSI ALLA FIACCOLATA DEL 27

La fiaccolata di fine anno al Sacro Monte

Gli eventi per il Natale non finiscono a Santo Stefano: il 27 dicembre si svolgerà l’ormai tradizionale e attesa Fiaccolata lungo la Via Sacra. La partenza della Fiaccolata è prevista dalla Prima Cappella alle ore 20.30. L’arrivo in cima a Santa Maria del Monte è previsto per le 21.30 e in piazzetta Paolo VI, ci sarà lo scambio di auguri e gli Alpini accoglieranno i partecipanti con panettone, tè, vin brulé e cioccolata calda.

Per la Fiaccolata del 27 dicembre il Comune di Varese in sinergia con Autolinee Varesine metterà a disposizione un servizio di navette gratuite. Le corse di andata delle navette partiranno da piazzale De Gasperi/Via Borghi alle 19.00, 19.10, 19.20 e 19.30 e raggiungeranno piazzale Montanari. Sono previste fermate intermedie a Sant’Ambrogio (Milite Ignoto), Sant’Ambrogio Virgilio 26 (Prealpi), Sant’Ambrogio Virgilio 54 (Robarello), Fogliaro Virgilio 78 (Archimede) e Bivio Velate Quintino Sella 30 (Adige). Le corse di ritorno partiranno da piazzale Pogliaghi alle 23.00, 23.10, 23.20 e 23.30.