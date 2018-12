Presepi in mostra al Sacro Monte

Nel periodo dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 sarà possibile visitare una mostra di presepi allestita presso la Chiesa dell’Annunciata di Santa Maria del Monte.

Galleria fotografica presepi al sacro Monte 4 di 4

La manifestazione è nata dall’iniziativa dei volontari del Santuario sotto la guida di Carla Geremia in collaborazione con la Sede di Albusciago dell’Associazione Italiana amici del presepio con Sede a Roma e col Museo del Presepio di Albusciago nelle persone del Presidente e curatrice Chiara Trivi e del segretario Giorgio Fedeli.

La mostra sarà aperta il sabato e la domenica e durante il periodo 26.12 -31-12-2018 e dal 02.01.2019 al 06.01.2019 dalle 10 alle 17.

«Si ringraziano tutti coloro che hanno messo a disposizione i propri presepi per la mostra e alle persone che ne hanno seguito l’allestimento – ha aggiunto don Sergio Ghisoni, Arciprete del santuario Santa Maria del Monte -con l’augurio che l’impegno profuso possa, nel cuore dei visitatori, suscitare stupore e meraviglia per un mistero che non smette mai di riempirci di gioia semplice e vera per la presenza in mezzo a noi del ” Verbo che si è fatto carne”e per chi lo accoglie la fortuna di vivere da figli e da fratelli»