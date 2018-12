Nuova Caserma dei Carabinieri, ripartono i lavori

Ripartono i lavori per terminare la nuova Caserma dei Carabinieri di Induno Olona, da anni completata nel suo corpo principale ma in attesa dell’ultimo intervento, la realizzazione degli alloggi per il personale.

Mercoledì 12 dicembre, alle 11, con una breve cerimonia il provveditore alle Opere pubbliche consegnerà ufficialmente l’incarico alla ditta cui è stato affidato l’appalto per l’ultimo lotto di lavori e il cantiere potrà finalmente riaprire.

Per sottolineare l’importanza del momento, sarà presente anche l’Amministrazione comunale: «Finalmente – dice il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin – potremo togliere lo striscione di protesta che da un anno e mezzo sta sulla cancellata della caserma per ricordare che Induno Olona aspetta da vent’anni l’arrivo dei Carabinieri».