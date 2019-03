Operai al lavoro per completare la nuova caserma dei Carabinieri

Sono ripresi i lavori per completare la nuova caserma dei Carabinieri in via Sangiorgio, a Induno Olona, e questa dovrebbe essere la volta buona per vedere finalmente concluso un intervento ormai quasi ventennale.

Galleria fotografica Induno Olona - Il cantiere della nuova caserma dei Carabinieri 4 di 13

La nuova caserma di via Sangiorgio, in realtà è stata completata quattro anni fa e potrebbe entrare in funzione, ma mancano gli alloggi per il personale e dunque non si può ancora usare. Dopo il lungo stop, nel dicembre scorso il Provveditorato alle opere pubbliche ha consegnato il cantiere alla ditta Inarca, subentrata all’impresa che si era aggiudicata l’appalto, ma che era risultata “non idonea”. Un cambio di fornitore che ha richiesto ben quattro anni di ulteriore attesa.

Compito della nuova ditta sarà quello di completare l’ultimo lotto del progetto, cioè la realizzazione degli appartamenti per gli ufficiali, ridotti, rispetto al piano originario, da quattro alloggi su due piani, a due soli appartamenti su un unico piano.

Il 12 dicembre scorso la consegna ufficiale del cantiere alla ditta, che ha iniziato con una serie di lavori preliminari, in attesa che le condizioni climatiche permettessero di poter iniziare ad edificare le parti in muratura degli alloggi. In questi giorni l’attività è ripresa ed entro l’estate, secondo gli impegni assunti dalla Inarca, l’opera dovrebbe essere conclusa.