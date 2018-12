Polizia Locale: “Bernasconi tira dritto, i Comuni non avranno più il servizio”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento della forza di minoranza di Azzate sulla questione del servizio di Polizia Locale, ne abbiamo scritto qui, qui e qui

Buongiorno,

visto quanto pubblicato da Varesenews e Prealpina a proposito di Polizia locale; considerando anche il Consiglio Comunale di ieri sera a Galliate Lombardo vorrei fare una breve considerazione: il nostro uomo solo al comando (sindaco Bernasconi) ha voluto andare avanti per la sua strada. Ma sulla sua strada c’è solo lui e i consiglieri di maggioranza che ancora non hanno aperto gli occhi.

Dal primo di Gennaio tre comuni della Valbossa non avranno un servizio di polizia locale, grazie all’amministrazione di Azzate che non ammette di avere grosse responsabilità in quanto è accaduto; non oggi, ma 3 anni fa con Buguggiate e Bodio Lomnago.

Grazie,

Carlo Arioli

Azzate in Valbossa