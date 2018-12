Il pranzo di Natale della Croce Rossa per non lasciare solo nessuno

Il pranzo di Natale va fatto in compagnia. È proprio per questo motivo che i volontari della Croce Rossa di Busto Arsizio organizzano per il 25 un pranzo comunitario per dare la possibilità a ciascuno di trascorrere in compagnia un giorno speciale e festoso.

Questa iniziativa benefica è giunta all’ottava edizione e si svolge grazie anche alla generosità dell’Iper di Solbiate Olona e la collaborazione di alcuni cittadini simpatizzanti che si uniranno ai volontari per il servizio ai tavoli e l’animazione della giornata con tombolata e giochi vari. La location scelta anche quest’anno per il Pranzo di Natale, sarà la sala dell’Oratorio sita in via Rodari 25 a Busto Arsizio, che è stata messa a disposizione dalla Parrocchia del SS. Redentore. La sala sarà addobbata a festa per l’occasione con tavoli ben apparecchiati che accoglieranno gli ospiti. Tra l’altro per le persone che non sono automunite e hanno difficoltà a raggiungere il luogo del pranzo è previsto un servizio gratuito di trasporto con auto della Croce Rossa.

La giornata si svolgerà quindi in questo modo: alle 11.00 un volontario si recherà a casa degli ospiti che non possono raggiungere in autonomia il luogo del pranzo per garantire il trasporto alla sala dell’oratorio; dalle 12.30 alle 15 tutti a tavola per il pranzo di Natale con ricche e gustose portate, dall’antipasto al dolce, servite a tavola dai Volontari di Croce Rossa. Dalle 15 poi spazio ai giochi, tombolata e animazione e alle 17.30 tutti gli ospiti saranno riaccompagnati a casa. Per prenotazioni o per chiunque volesse collaborare è possibile contattare la Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio al n. 0331.685050 int 5.

Sempre nell’ottica del Natale la Croce Rossa organizza per la notte del 24 dicembre la tradizionale Messa della Vigilia di Natale, celebrata da Don Francesco Casati, e aperta alla popolazione. L’iniziativa, divenuta ormai una tradizione per la città, accoglie tutti coloro che desiderano stare vicini ai volontari del turno di notte per condividere un momento santo e gioioso. Come di consuetudine, al termine a tutti i presenti, verrà offerto il tradizionale vin brulé e panettone.