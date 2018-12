A San Macario il primo “parco inclusivo” di Samarate

Un bel regalo di Natale per Samarate, che per la prima volta vede un parco aperto davvero a tutti, anche per i bambini con disabilità.

Il primo “parco inclusivo” di Samarate riguarda il parco Giusti delle Nazioni a San Macario. «Giovedì poseremo la gomma della pavimentazione ed entro lunedì l’intervento sarà concluso» spiega l’assessore ai lavori pubblici Enrico Puricelli.

L’intervento ha un valore complessivo di 20.219,83 euro ed è stato affidato alla ditta Enzo Bertelè di Lurago d’Erba, con un ribasso di circa cinquemila euro. Si tratta di uno degli interventi “sbloccati” a inizio autunno grazie alle nuove norme statali che hanno consentito di utilizzare una parte dell’avanzo di bilancio, le risorse che i Comuni hanno a disposizione ma non potevano spendere direttamente.

Anche altri lavori (qui avevamo proposto il dettaglio) sono partiti in questi giorni, come quelli alle case popolari e il trasferimento degli uffici in Casa Mauri, l’ex caserma dei carabinieri – proprietà comunale – divenuta disponibile dopo il trasferimento dell’Arma. Potrebbe esserci invece una modifica “in corsa” per l’intervento alla scuola materna di Cascina Elisa: «È partita la gara per la posa di erba sintetica nel cortile, ma ci stiamo ancora confrontando con la dirigente scolastica». La precedente pavimentazione risalente al 2007 è ormai ammalorata, ora si valuta appunto l’erba artificiale o la più “tradizionale” erba naturale. Il valore è di 22mila euro.