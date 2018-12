SCS, gioia in trasferta: le biancorosse espugnano Milano

Seconda vittoria in campionato, prima in trasferta, per la SCS Varese che passa con autorevolezza e grinta sul campo del Sanga Milano con il punteggio di 49-61.

Una gara ricca di sostanza nella quale è emersa – tra le fila biancorosse – un’Alessandra Visconti in grande vena: l’ala classe ’87 ha firmato una “doppia doppia” con 17 punti e 11 rimbalzi a cui ha aggiunto 4 stoppate e 3 recuperi. Una prova a tutto tondo sostenuta però anche dalle compagne di squadra: 11 i punti di Francesca Mistò, 3 gli assist della sorella Elena, 6 i rimbalzi d’attacco di Polato.

Numeri d’oro per coach Lilli Ferri: «Avere l’atteggiamento giusto, significa poter mettere in campo qualcosa che dipende solo da noi, dalla nostra determinazione, voglia, responsabilità. Contro Sanga, questo atteggiamento è stato sostenuto da tutta la squadra per tutti i 40′ ed è arrivato anche il risultato. Ora dobbiamo imparare a rendere costante questa mentalità, sapendo che non garantirà i risultati ma potrà dotarci di buone prestazioni».

La partita ha visto scattare meglio le milanesi di coach Pinotti, ma la SCS ha presto preso il comando delle operazioni, si è messa in testa con grande piglio e – complice una tripla di Rossi prima della sirena – ha toccato il +17 a metà gara (23-40). Il Sanga ha provato a ricucire lo svantaggio con Guarnieri e Toffali, una rimonta arrivata fino al -3, fermata però in tempo dalle biancorosse, arrivate in allungo alla volata finale. Di F. Mistò l’ultimo gioco da tre punti per il definitivo 49-61.

La SCS sale così a 4 punti in classifica come il Val Bruna Bolzano ed Albino che ha mosso la classifica battendo San Martino di Lupari. Sabato 22 il “Branco” torna a giocare in casa, ospitando Vicenza ad Azzate: sulla carta le venete sono favorite, però la squadra di Ferri ha dimostrato vivacità e sollevato il morale. Varese può provarci.

Il Ponte Sanga Milano – SCS Varese 49-61

(10-17, 23-40; 38-45) Varese: E. Mistò 7 (2-5, 1-3), Beretta 2 (1-3, 0-1), F. Mistò 11 (5-11), Biasion, Petronyte (0-1), Premazzi 5 (1-7, 0-1), Sorrentino 7 (2-6, 0-1), Visconti 17 (6-9, 1-6), Rossi 7 (0-5, 1-7), Polato 5 (2-6). Ne: A. Sonzini, I. Sonzini. All. Ferri.

Classifica (dopo 12 giornate): Costa Masnaga 22; Crema, Villafranca 20; Moncalieri, Castelnuovo Scrivia 18; Udine, Vicenza 14; Itas Bolzano 12; Marghera 10; San Martino di L., Carugate, Ponzano, Milano 8; Val Bruna Bolzano, VARESE, Albino 4.